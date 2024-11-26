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Kuran Kursu Öğreticisinden Örnek Davranış: 28. Kan Bağışı

Kuran Kursu Öğreticisinden Örnek Davranış: 28. Kan Bağışı
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Erzurum'da görevli Kuran Kursu Öğreticisi Ömer Daştan, Kızılay'a 28'inci kez kan bağışında bulunarak, periyodik bağışları ve düzenlediği kampanyalarla yüzlerce kişiyi bağış yapmaya teşvik etti. Daştan, yaptığı son bağışlarla Kızılay'dan Gümüş madalya almaya hak kazandı.

Erzurum da görevli Kur'an Kursu Öğreticisi Ömer Daştan örnek bir davranışta bulunarak Kızılay'a 28'nci kez kan bağışında bulundu.

Periyodik olarak bağışta bulunan din görevlisi Ömer Daştan, ayrıca gönüllü olarak düzenlediği bağış kampanyaları ile yüzlerce insanın bağış yapmasına vesile oldu.

Daştan, geçmiş dönemlerde özellikle kan bağışının azaldığı zamanlar yılda iki defa Aziziye İlçesinde defalarca kan bağışı kampanyası düzenledi.

Yaptığı son bağışlarla Ömer Daştan Kızılay'dan Gümüş madalya almaya hak kazandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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