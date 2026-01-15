Bilecik'te küçük birikimler, büyük umut oldu: Kumbaralar su kuyusu için açıldı

Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinin kumbaralarında biriktirdikleri yardımlar, su kuyusu projesi için açıldı.

Bilecik'te Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, örnek bir davranış sergileyerek kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları su kuyusu projesine destek olmak amacıyla bağışladı. Yediler 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım için kumbaralarını açarken, Mevlana Yetişkinlere Yönelik Kur'an Kursu öğrencileri ise su kuyusu projesine katkı sağladı. Yediler 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda minikler, biriktirdikleri yardımları Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e teslim etti. Mevlana Kur'an Kursu yöneticisi Ayşe Hazer ve kursiyerler de İl Müftülüğünü ziyaret ederek topladıkları yardımları Müftü Dilek'e sundu. Teslim alınan yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Sergilenen bu örnek davranışlar, yardımlaşma ve paylaşma bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Küçük birikimlerin nasıl büyük umutlara dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK