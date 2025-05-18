Kur'an Kursları Tanıtım Günleri'ne Yoğun İlgi

Kur'an Kursları Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

MALATYA - Malatya'da, İl Müftülüğü tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aile-Çocuk Buluşması, 4-6 Yaş Kur'an Kursları Tanıtım Günleri ve Hayır Çarşısı etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Yeşilyurt ilçesindeki Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan etkinlikler kapsamında yaklaşık 30 atölyede çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, etkinliklerin temel amacının 4-6 yaş Kur'an kurslarını tanıtmak olduğunu belirtti. Ayrıca aile bilincinin güçlendirilmesinin de hedeflendiğini vurgulayan Dolu, etkinlikler kapsamında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik okur-yazar buluşmalarının da yer aldığını ifade etti.

Etkinlik alanında kurulan Hayır Çarşısı'nın da büyük ilgi gördüğünü aktaran Müftü Dolu, programın bugün saat 22.00'ye kadar devam edeceğini söyledi.