Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar

Sivas'ta Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları erkek öğrencilerinin katılımıyla "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Hasan Limon, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Ulutaş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen yarışma sonucu İmam Hatip Ortaokulları Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Kategorisinde Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Bilal Hulusi Gülmez il birincisi oldu. Huzur İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Ahmed Hasan ikinci, Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yusuf Said Şahin de üçüncü oldu.

Anadolu İmam Hatip Liseleri Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Kategorisinde ise il birincisi Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin AİHL Öğrencisi Muhammed Emin Kapucu oldu. Gemerek Şehit Fazlı Altuntaş AİHL Öğrencisi Ahmet Çatak ikinci, Merkez İhramcızade AİHL Öğrencisi Muhammed Abdulbaki Kalaycı da üçüncü oldu.

Lise kategorisinde birinci olan Muhammed Emin Kapucu ve ortaokul kategorisinde birinci olan Bilal Hulusi Gülmez yapılacak bölge finallerinde Sivas'ı temsil edecek.

Program yarışmaya katılan öğrencilere hediye takdimi ile sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
