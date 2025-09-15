Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Birinci İrfan Dönmez

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmanın birincisi Bayburt'tan İrfan Dönmez oldu.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Türkiye finali, Bilecik Ertuğrul Gazi Camii'nde yapıldı. Yarışmada jüri olarak Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Dr. Osman Şahin ile kurul üyeleri jüri yer aldı. Yarışma, kura çekimiyle başlayıp, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve meal sunumundaki yeteneklerini sergilemeleriyle devam etti.

Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya Bayburt'tan katılan İrfan Dönmez Türkiye birinciliği elde ederken, ikinci Ali Akgün, üçüncü ise Mahfuz Baka oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinden ardından program sona erdi. - BAYBURT