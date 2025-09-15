Haberler

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Birinci İrfan Dönmez

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Birinci İrfan Dönmez
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincisi Bayburt'tan İrfan Dönmez oldu.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Türkiye finali, Bilecik Ertuğrul Gazi Camii'nde yapıldı. Yarışmada jüri olarak Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Dr. Osman Şahin ile kurul üyeleri jüri yer aldı. Yarışma, kura çekimiyle başlayıp, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve meal sunumundaki yeteneklerini sergilemeleriyle devam etti.

Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya Bayburt'tan katılan İrfan Dönmez Türkiye birinciliği elde ederken, ikinci Ali Akgün, üçüncü ise Mahfuz Baka oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinden ardından program sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
