Üst üste 10. kez il şampiyonu oldular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kumral Abdal Anadolu Lisesi Erkek Voleybol Takımı, il genelinde düzenlenen okul sporları voleybol turnuvasında 9 yıldır şampiyonluğu kimselere bırakmazken bu yıl üst üste 10'uncu kez il şampiyonu oldular.

Okul sporlarındaki başarılarıyla Bozüyük ilçesinde ve Bilecik genelinde bir ekol haline gelen Kumral Abdal Anadolu Lisesi, yine kırılması zor bir rekora imza atarak üst üste 10'uncu il şampiyonluğuna imza attı. Okul Müdürü Harun Tatlılıoğlu, elde edilen başarıdan dolayı öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Tatlılıoğlu "Okulumuz Erkek Voleybol Takımı üst üste 10 kez İl Şampiyonu olarak üstün bir başarı elde etti. Bozüyük'ün gururu olan takımımızın bu tarihi başarısının devamını dileriz. Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK