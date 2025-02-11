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Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde Deprem Bilinçlendirme Eğitimi

Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde Deprem Bilinçlendirme Eğitimi
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Bozüyük'teki Kumral Abdal Anadolu Lisesi, Afete Hazırlık Kulübü tarafından öğrencilere deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve güvenli davranışlar hakkında bilgi verildi. Etkinlikte öğrencilere 'Afet Kiti' de dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afete Hazırlık Kulübü tarafından okul öğrencilerine yönelik olarak 'Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi' verildi.

Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri danışman öğretmen Ahmet Arın'la birlikte okul öğrencilerine 'Deprem Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirdi. Tüm sınıflarda yapılan etkinlikte deprem anında nasıl hareket edileceği, çök-kapan-tutun hareketini doğru bir şekilde yapmanın önemi, sarsıntı esnasında koşma-kaçma gibi hareketlerden uzak durulması gerektiği, merdiven-asansör-balkon gibi bölgelerin deprem anında en dayanıksız bölgeler olduğu gibi hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. 6 Şubat depremi dolayısıyla yapılan etkinlikte, tüm öğrenci ve öğretmenlere Bilecik İl AFAD Müdürlüğü'nden temin edilen 'Afet Kiti' dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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