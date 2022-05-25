Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 4. Kez Ağalığını Yapacak İş İnsanı Niyazi Çiftçi'ye Altın Kemer - Haberler

Türkiye'nin en büyük güreş organizasyonlarından biri olan Kumluca Yağlı Güreşleri'nin 4'üncü kez ağalığını yapacak iş insanı Niyazi Çiftçi, ağalık bedelini Güreş Tertip Komitesi'ne çek olarak teslim etti. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Çiftçi 'ye altın ağalık kemerini takdim etti.

24 Nisan -15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 707.000 TL'lik teklifle ağalık ihalesini kazanan iş insanı Niyazi Çiftçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret etti.

Çiftçi ağalık bedelini, Güreş Tertip Komitesi'ne çek olarak teslim etti. 3 yıl üst üste güreşlerde ağalık yaparak ebedi ağalık kemerinin de sahibi olan Niyazi Çiftçi bu yılki 707.000 TL'lik teklifini Antalya'nın plakasının 07 olmasından dolayı yaptığını belirtti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, çeki teslime gelen Niyazi Çiftçi 'ye altın ağalık kemerini takdim etti.

Niyazi Çiftçi, "23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin taahhüt ettiğimiz çekimizi verdik. Komitemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mustafa Köleoğlu ise "23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin tamamladık. Güreşlerimizin ağası Niyazi Çiftçi'ye altın kemerini takdim ettik. Buradan bütün pehlivanlarımıza ve güreşseverlerimize müjde ediyorum, kendileri de taahhüt ettikleri ödemelerini çek olarak yaptılar. Biz güreşlerimize destek verdiği için Kumlucalıların yanında olduğu için, tüm Türkiye'deki pehlivanlarımıza sahip çıktığı için, ata sporumuza sahip çıktığı için Kumluca Belediyesi Tertip Komite Başkanı olarak ben burada kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Niyazi Ağam. Pehlivanlarımıza Allah derman versin. Sizleri de bizim başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.