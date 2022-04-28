Kumluca'da Kadir Gecesi Sahuru Düzenlendi

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) -

Kumluca Belediyesi Aşevi, Kadir Gecesi'nde Merkezdeki Eski Camii ve Yeni Cami'de toplu sahur yemeği verdi. Kurulan sahur sofrasında, Kumluca Belediyesi tarafından hazırlatılan kahvaltılık ve çorba vatandaşlara ikram edildi.

Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bin geceden hayırlı olan Kadir Gecesinde hep birlikte hazırlanan sofraya oturarak kahvaltılık menüler ve çorba ikramıyla oruçlarına niyetlenen vatandaşlar, hep birlikte yapılan duaya el açtılar.

"BU ÖZEL VE MANEVİ GECENİN ÜLKEMİZE VE İSLAM ALEMİNE HAYIRLI OLMASINI, SEVGİ, KARDEŞLİK VE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLERİM"

Etkinliği düzenlerken, sahurun ve seherin bereketini Kadir Gecesi ile birleştirmek için yola çıktıklarını belirten Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Oruç ibadetinin en güzel zaman dilimlerinden olan sahur yemeğinin bereketi ile Ramazan ayında aynı sofrayı paylaştığımız tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel ve manevi gecenin ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını, sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini dilerim" diye konuştu.