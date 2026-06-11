Kumluca'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi törenle açıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda ortaya çıkan ürün ve eşyaların sergilenmesi için açılış töreni düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu yaptığı konuşmada, "Hayat Boyu öğrenme projesi kapsamında 2025 - 2026 Eğitim Öğretim yılında 5 bin 600 kişi açtığımız kurslardan faydalandı. Yani ilçe nüfusumuzun yüzde 6'sı kurslarımızdan yaralandı. Mavikent, Beykonak, Adrasan, Beşikçi, Kavak, Ortaköy, Sarıcasu, Sarıkavak, Güzören ve Temel Eğitim mahallelerimizde kurslar açtık. İlçe genelinde 250 kurs açtık" dedi.

Konuşmaların ardından Ortaköy Mahallesi'nde açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler hocaları Bayram Ergin yönetiminde halkoyunlarını gösterileri yaptı.

Tören protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi ve serginin gezilmesi ile son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı