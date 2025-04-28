Kumluca'da Apartmanda Yangın: Ahşap Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Kumluca'da çıkan yangında apartmanın ahşap katı kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangın apartmanın ahşaptan yapılan 4. katındaki evi kullanılamaz hale getirdi.

Kumluca ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda dün saat 17.30'da meydana gelen yangında ahşaptan yapılmış olan daire kullanılamaz hale getirdi. Apartmanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmesine rağmen apartmanın ahşaptan yapılan 4. katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.