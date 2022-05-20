Kumluca'da 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

Kumluca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser düzenledi.

Kumluca'da milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kumluca Belediyesi'nin düzenlendiği Fener Alayı ile kutlandı. Karatepe Stadı'ndan başlayan fener alayına yüzlerce vatandaş ve sporcu katıldı.

Kumlucalılar, 200 metrelik bayrak ve meşalelerle ilçe merkezine yürüdü. Fener alayı yürüyüşüne, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GENÇLİK GELECEKTİR'"

Kortejin önünde 'Gençlik Gelecektir' yazılı pankart taşınırken ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar sloganlar atıp marşlar söyleyerek yürüdü. Kortejde yürüyenlerden bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar, fener alayına evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi. Fener alayının ardından, Kumluca Belediyesi Kumgenç Orkestrası konser verdi.

"19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ey Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Büyük Atatürk gençlerimize bu şekilde seslenmiştir. Ben, kıymetli büyük ailemin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Köleoğlu, biz hep söylüyorduk, 'Gençlik gelecektir' derken bu gençlerimizden bahsediyorduk diyerek, 6-8 Mayıs'ta 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde tozkoparan boyunda 3. olan Arda Kaan Karamıkla, ayak boyunda 3. olan Mustafa Ali Yalçın, küçük orta büyük boyda 6. olan İsmet Topaca ve küçük orta büyük boydan büyük orta boya şampiyon olarak yükselen Ömer Yasir Gökkaya'yı başarılarından ötürü çeyrek altın ile ödüllendirdi.