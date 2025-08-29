Kumda Kahve Geleneği Eskişehir'de Yaşatılıyor

Kumda kahve geleneğini sürdüren Ersin Kortan, 13 farklı aromasıyla müşterilerine yeni tatlar sunuyor.

Eskişehir'in en gözde bölgelerinden biri olan tarihi Odunpazarı Evleri'ndeki kahve ustası Ersin Kortan, kızgın kumda pişirdiği kahveleri özel sunumuyla müşterilerine ikram ediyor. Birinci nesil kahveci olduğunu belirten Kortan, kahvelerini kendine özgü pişirme yöntemiyle hazırladığını belirterek, "Biz kendi kahvemizi kendimiz öğütüyoruz. Orta kavrulmuş, ince çekilmiş kahvelerimiz taze olarak hazırlanırken, kumda 96-98 derece sıcaklıkta bakır cezvenin her yerine nüfuz eden ısı sayesinde kahve daha kaliteli bir kıvam almış olduğundan dolayı kahvenin kavrulması ve öğütülmesi en ideal şekilde gerçekleşiyor" dedi.

"Kumda pişirme tekniği daha hijyenik"

Osmanlı döneminde sokak kahvecilerinin közde kahve yaptığını hatırlatan Kortan, "Artık günümüzde hijyen açısından tercih edilmediğinden onun yerine kumda pişirme tekniğini uyguluyoruz. Tazelik bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"13 çeşit aromayla kahvelerimizi zenginleştiriyoruz"

Kortan, kahvelerini sadece kendi dükkanında değil, aynı zamanda paketli olarak Eskişehir ve farklı illerdeki marketlerde de satışa sunduklarını belirterek, "13 çeşit aromalı kahve hazırlıyoruz, gelen müşterilerimiz farklı tatlar denemek istediğinden biz de çilekli, portakallı, karamelli, narlı gibi aromalarla kahvemizi zenginleştiriyoruz" dedi.

"Türk kahvesini en özgün haliyle yaşatıyoruz"

Kortan, "Dünya üzerinde pişirilerek yapılan tek kahve Türk kahvesidir. Diğer kahve çeşitleri demleme veya damlatma yöntemiyle hazırlanır, ama biz bu geleneği sürdürerek Türk kahvesini en özgün haliyle yaşatıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR