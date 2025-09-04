Kümbet Mahallesi'nde Kadınlar Kışa Hazırlanıyor

Eskişehir'in Kümbet mahallesindeki kadınlar, 87 yaşındaki Zeynep Ünlü önderliğinde kışa hazırlık telaşı içinde adeta harıl harıl çalışıyor. Bir araya gelen kadınlar imece usulüyle ev yapımı erişte kesiyor, kış sofraları için bereketli bir hazırlık yapıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde kışlık hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kümbet Mahallesi'nde yaşayanlar, kış aylarında tüketmek üzere ev yapımı erişteler hazırlıyor. Mahallenin 87 yaşındaki ninesi Zeynep Ünlü de gelini ve komşularıyla birlikte bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Birlikte hamur yoğuruyor, oklavayla açıyor ve incecik keserek erişteleri kışa hazır hale getiriyorlar. Bu gelenek, sadece bir kışlık hazırlık değil, aynı zamanda mahalledeki komşuluk ve dayanışma ruhunu da güçlendiriyor.

Zeynep Ünlü, bu emeğin çocuklarına yardım etmek için harcandığını belirterek, "Elimizden geldiğince çocuklarımıza yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Eriştenin yapım sürecini de anlatan Ünlü, "Un, tuz, su ve yumurtayla hazırladığımız hamuru oklavayla açıp kuruttuktan sonra ince ince kesiyoruz. Belli bir süre daha kurutup saklıyor, sonrasında kışın tüketiyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR