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Kulu'da Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kulu'da Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, 2024 yılı son toplantısı kapsamında Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve yapılacak faaliyetler ele alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Uyuşturucu Bağımlığı ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu 2024 yılı son toplantısı Kaymakamlık Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında yapılan toplantıya protokol mensupları ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetler ele alındı. Yapılacak olan istişarelerin önemine değinilen toplantıda, mücadeye titizlikle devam edilmesi gerektiği vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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