Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Bilecik'te

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir takım ziyaretler yapmak için Bilecik'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte Bilecik'e bağlı Gölpazarı ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Fatih Dönmez Kültür Merkezi Konferans Salonu'nun açılış programına katılım sağlandı. Açılışa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat mensupları da iştirak etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İlçemize gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum, açılışı yapılan kültür merkezinin Gölpazarı'na hayırlı olmasını dilerim" dedi. - BİLECİK