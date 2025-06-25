Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam Ağrı'da İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Mustafa Koç ile makamında bir araya geldi. Ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çam, Vali Koç ile kentte yürütülen kültür ve turizm yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Vali Mustafa Koç ve beraberindeki heyetle birlikte Ağrı'da yapımı devam eden Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Çam, kütüphanenin aynı anda bin 500 kişinin ders çalışabileceği kapasiteye sahip olacağını belirtti. Çam, içerisinde çocuk kütüphanesi, beceri atölyeleri ve konferans salonu gibi bölümlerin yer alacağı yapının, Ağrı'nın kültürel altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Daha sonra Doğubayazıt ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Çam, burada İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti. Sarayda yapılan incelemelerin ardından açıklamada bulunan Çam, "Osmanlı'nın doğudaki önemli yönetim merkezlerinden biri olan; saraydan camiye, hamamdan kütüphaneye pek çok bölümü içinde barındıran; yaklaşık bir asır süren inşası 1784 yılında tamamlanmış olan ve mimarisinde Osmanlı, Selçuklu ve İran izlerini taşıyan İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret ettik. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve turizm açısından bölgenin en önemli noktalarından biri olan bu eşsiz yapının korunması ve tanıtılması için Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Programı kapsamında AK Parti Ağrı İl Başkanlığını da ziyaret eden Çam, İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililerle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam, partimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Gerçekleştirilen ziyarette, ilimizin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve bakanlığımızla yürütülebilecek projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu buluşmanın ilimiz ve teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çam, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. - AĞRI