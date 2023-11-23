Kulakları ve ve kuyruğu kesilerek çuvala konulan yavru köpeği baba-oğul sahiplendi Edirne'nin Keşan ilçesinde kulakları ve kuyruğu kesilip ağzı bağlanarak çuvala konulan yavru köpek, aynı gün bir şahıs ve oğlu tarafından sahiplenildi.

Kulakları ve ve kuyruğu kesilerek çuvala konulan yavru köpeği baba-oğul sahiplendi

Kulakları ve ve kuyruğu kesilerek çuvala konulan yavru köpeği baba-oğul sahiplendi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kulakları ve kuyruğu kesilip ağzı bağlanarak çuvala konulan yavru köpek, aynı gün bir şahıs ve oğlu tarafından sahiplenildi.

Keşan ilçesinde bir dernek yetkilileri, barınağın önünde ağzı bağlı bir çuval fark etti. Çuvalın içerisinden ses geldiğini fark eden görevli, çuvalı açarken o anları cep telefonunun kamerasını açarak kayda aldı. Çuvalın içerisinde, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği gören görevli, köpeği terk edenlere tepki gösterdi. Görevli, yavru köpeğin bakımı için veteriner hekimine götürdü.

Yavru köpek, olayı duyarak barınağa gelen Serdar Yumuşak ve oğlu Mirhan Yumuşak tarafından sahiplenilirken, köpeğe "Gofret" adı verildi.