Kula'ya 120 milyonluk içme suyu yatırımı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçe merkezinin su verimini artırmak için 120 milyon TL yatırımla hayata geçirilen çelik içme suyu terfi hattı çalışmasını inceledi. Temsili olarak çelik hatta kaynak da yapan Başkan Ergün, "Su geleceğimiz, hayatımız. Susuz bir hayat düşünülemez. Allah, emeği geçenlerden, vesile olanlardan razı olsun. Rabbim kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula'da imalatlarında sona yaklaşılan 18 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattı çalışmasını inceledi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ile Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, proje üzerinden Başkan Ergün'e bilgilendirmede bulundu. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da hayata geçirilen projenin ilçeleri için önemine değinerek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Temsili olarak 18 kilometrelik hatta kaynak çalışması da gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kula'da yaşayan hemşehrilerimiz adına çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Kula merkezinde yaşanan içme suyu sorununa son vereceğimiz 18 kilometrelik çelik içme suyu boru hattındaki çalışmaları yerinde inceledik. 120 milyon lira yatırım yaptığımız projemiz kapsamında ayrıca 5 bin ve 400 tonluk içme suyu depoları da inşa ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak, Kula'mızı büyük bir sorundan kurtarmış olacağız. 120 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Helal-i hoş olsun. Kula'ya artık bu sene bol su vermeye başlayacağız. Su geleceğimiz, hayatımız. Susuz bir hayat düşünülemez. Allah, emeği geçenlerden, vesile olanlardan razı olsun. Rabbim kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MANİSA