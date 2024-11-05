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Kula Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Tahsis Edildi

Kula Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Tahsis Edildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne tahsis edilen 12 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi. İlçe Emniyet Müdürü ve Kaymakam, yeni araçların güvenliği artıracağını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliğine tahsis edilen 12 yeni araç, düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzce tüm ülkede gerçekleştirilen ve İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 7 bin 204 aracın devir teslim töreni tamamlanmış, bu araçlardan 178 tanesi ilimize tahsisi yapılmıştır. O araçlardan 7 tanesi ilçe emniyet müdürlüğümüze 5 tanesi de Bölge Trafik İstasyon Amirliğimize gönderildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğümüze katılan araçlarla, sunduğumuz hizmet daha hızlı ve daha güvenli olacaktır. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Hizmete alınan araçların Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine hayırlı olmasını dileyen Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, "Bakanlığımız bütçesi ve hayırseverlerin katkıları ile hizmete alınan araçlarla emniyetimiz daha hızlı ve daha etkili görev yapacak. Emniyetimizi de daha güçlü hale getirecek. Polis ve jandarmamızın ayağına taş değmesin. Yeni araçlarımız Kula'ya hayırlı olsun" dedi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejdat Gülmez ve davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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