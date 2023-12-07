Kukla Sanatçısı Ali Çakantemur, Deprem Sonrası Çocuklara Eğlence Sunuyor

Kukla sanatçısı Ali Çakantemur, 6 Şubat depreminin etkisini azaltmak için Darende ilçesindeki Nadir İlkokulu öğrencileriyle buluşarak kukla gösterileri gerçekleştirdi. Gösterilerin yanı sıra çocuk şarkıları ve yarışmalarla da öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı. Ayrıca kendi kitaplarını da imzalayan Çakantemur, depremin etkisini azaltmak amacıyla her zaman okullardan gelen gösteri taleplerine hazır olduğunu belirtti.

Kukla sanatçısı ve yazar Ali Çakantemur, 6 Şubat depremin ardından yaşanan zor günlerin etkisini azaltmak için kukla gösterilerine devam ediyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Nadir İlkokulu öğrencileriyle buluşan Kukla Sanatçısı Çakantemur, yaptığı gösterilerin yanı sıra çocuk şarkıları ve yarışmalar ile de öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı.

Gösteri sonunda mizah ve öğretici konuların ele alındığı kendi kitaplarını da imzalayan Ali Çakantemur, "Darende'de bulunan okullardan gelecek gösteri talepleri için her zaman hazırım. Yeter ki öğrencilerimizi özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından yaşanan zor günlerin etkisini azaltalım. Bugün burada bizi öğrencilerle buluşturan Nadir İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldız ve programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederim. Umuyorum çocukları yeterli derecede eğlendirmişizdir" şeklinde konuştu. - MALATYA