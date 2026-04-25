Kuduz aşısı sonrası kedileri ölen aile şikayetçi oldu

Samsun'da evcil kedilerinin kuduz aşısı sonrası öldüğünü iddia eden aile, CİMER'e ve savcılığa şikayette bulundu.

İlkadım ilçesinde yaşayan Şekercioğlu ailesinin 6 yaşındaki "Paşa" isimli British cinsi kedisi, kuduz aşısı yaptırılmak üzere Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü. Ailenin iddiasına göre Hindistan menşeili "Raksharab" isimli aşının uygulanmasının ardından kedi kusmaya başladı. İlk gün çok sayıda kusma yaşayan hayvan, veteriner müdahalesiyle kısa süreli toparlanma gösterse de birkaç gün sonra yeniden fenalaştı. Fakülte hayvan hastanesine kaldırılan kedi, tedaviye cevap vermeyerek telef oldu. Kedinin ölümü üzerine aile, birçok evcil hayvanda aynı aşı sonrası ölümlerin yaşandığı gerekçesiyle CİMER'e ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hakkında şikayette bulundu.

"Kedimiz, Hint aşısı sonrası telef oldu"

Kedilerinin müdürlükte Hint aşısından sonra hastalanarak telef olduğunu iddia eden Burak Şekercioğlu, "Kedimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde kuduz aşısı yaptırdık. Yapılan aşı Hint aşısıymış. Raksharab isimli bu aşıdan sonra kedimiz kusmaya başladı. Veterinere götürdüm. Antibiyotik ve serum tedavisi ile birazcık kendisini toparladı. Ama akabinde tekrar gece vakti su içerken düştü, dengesini kaybetti. Apar topar hayvan hastanesine götürdük. Orada yine müdahaleler yapıldı. Fakat ertesi gün kedimizi kaybettik" dedi.

"Birçok ilde aynı aşı sonrası ölümlerin yaşandığına dair şikayetler var"

Aynı aşıdan olan birçok küçük kedi ve köpeğin telef olduğunu ileri süren Şekercioğlu, "Araştırmalarımıza göre internet üzerinde yaklaşık 18 sayfa farklı illerden şikayetler var. Herkes bu aşıdan şikayetçi. Bu aşı yüzünden çok fazla köpek ve kedi telef olmuş vaziyette. İç organları hasar görmüş, kanlı ishale dönmüş ve artık bu ufak canlıları kurtaramıyoruz. Lütfen bu aşıyı sonlandırsınlar, farklı bir aşıya geçsinler ya da kullanmasınlar. Bununla alakalı hem CİMER'e başvurumu yaptım hem de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum" diye konuştu.

"Kedinin ölmesinin ardından çocuklarım çok üzüldü"

Kedilerinin ölümünden sonra çocukların büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Tuğba Şekercioğlu, "Ben psikoloğum. Hayvanların insan psikolojisine iyi geldiğini biliyorum. Çocuklarımız için iyiydi. Kedimizi kaybetmek hepimizi derinden üzdü. En kötü zamanlarımızda bile bizimle birlikte olan ailemizden birini kaybettik. Lütfen Hint aşıları durdurulsun. Çocuklarımızı bu ölümlerden sonra toparlamak çok zor oluyor" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden iddialara cevap

Konu hakkındaki iddialara cevap veren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise "Geçen yıl 25 bin kuduz aşısı yaptık. Bu sene de 3 bin 500 kuduz aşısı uyguladık. Aşıdan sonra alerjik reaksiyon gösteren hayvanlar olabiliyormuş. Bu şekilde reaksiyon gösteren 5-10 hayvan olmuş. Aşı, ishal yapabiliyormuş. Bunun sonrasında ölümler de olabiliyormuş. Tüm aşılarda böyle bir risk var. Bu reaksiyonların tedavileri de mümkün" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı