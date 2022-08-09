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Küçükçekmece Belediyesi'nin Ücretsiz Pomem ve Besyo Hazırlık Kursları Devam Ediyor

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Küçükçekmece Belediyesi'nin Ücretsiz Pomem ve Besyo Hazırlık Kursları Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ( BESYO) ve Spor Liselerine giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Halkalı Yetiştirme Yurdu Spor Salonu'nda düzenlenen özel yetenek sınavları hazırlık kurslarından,  son 3 yılda 1000’i aşkın öğrenci faydalandı.

Küçükçekmece Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ( BESYO) ve Spor Liselerine giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Halkalı Yetiştirme Yurdu Spor Salonu'nda düzenlenen özel yetenek sınavları hazırlık kurslarından,  son 3 yılda 1000'i aşkın öğrenci faydalandı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde planlanan hazırlık kurslarında, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler, adayları POMEM, BESYO ve Spor Liseleri'nin özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

Her bölüme özel olarak hazırlanmış parkurlarla programlı ve profesyonel bir çalışma ortamı oluşturuluyor. Özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençler, bir yıl boyunca haftanın dört günü 3'er saat olarak planlanan eğitimlere yoğun ilgi gösteriyor.

"HAZIRLIK KURSLARI İLE GENÇLERİMİZ HAYALLERİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR"

Spor Okulları yaz dönemi malzeme dağıtım töreninde spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kurslarda eğitim gören adaylara yaklaşan sınavlar öncesi başarılar dileyerek, "Geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize hizmet etmekten, onların eğitim hayatına katkı sunmaktan son derece mutluyum. Amacımız özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden kurumlara hazırlanan adaylara fırsat eşitliği sağlayarak hazırlık sürecinde destek olmak. Hayata geçirdiğimiz hazırlık kurslarından son 3 yılda 1000 öğrencimizin yararlanması, önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizin göstergesidir. Gençlerimiz burada alanında tecrübeli eğitmenlerle, onlara özel olarak hazırlanmış parkurlarda hayallerindeki mesleğe adım adım yaklaşıyor. Yetenek sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

ADAYLAR, BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Gençlere ücretsiz sunulan parkur desteğinden faydalanan öğrenciler, uygulamayı memnuniyetle karşılıyor. Parkurlarda öğrenciler, sürat, çabukluk, güç, denge, koordinasyon, dikkat, beceri vb. alanlarda tecrübeli eğitmenler gözetmenliğinde ders alarak, kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

ANKA / Yerel

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