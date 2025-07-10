Küçük Zehra, Lösemi Tedavisini Tamamlayarak Taburcu Oldu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2. kez lösemi tedavisi tamamlanan küçük kız çocuğu, balonlarla taburcu edildi.

2020 yılında lösemiye yakalanan 11 yaşındaki Zehra Hacer Tap, 1 yıl süren tedavisinin ardından hastalığını yendi. 2024 yılında hastalığının tekrar nüksetmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Zehra, tedavisinin ilk kısmını tamamlayarak hastaneden taburcu edildi. Küçük Zehra'nın mutluluğuna ortak olmak isteyen hastane personeli ise gökyüzüne balon bırakarak desteklerini gösterdi. Personel tarafından balonlar gökyüzüne bırakılırken duygusal anlar yaşandı.

"Lösemi bizi değil, biz lösemiyi yeneceğiz"

Evine gittiğinde kardeşleri ile oyunlar oynayacağını söyleyen Zehra Hacer Tap, "Ben 11 yaşındayım ve Elbistan'da oturuyorum. Hastalığım ilk olarak 2020 yılında başladı. Daha sonra 1 yıl tedavim sürdü. 2024 yılında ise hastalığım yeniden nüksetti ve ben doktorlarımla, hemşirelerimle beraber yeniden başardım. Bana destek oldular. Ben burayı da çok sevdim, çok güzel bir yer. Gezecek çok yeri var. İnsanları da çok iyi, yardımseverler. Ben çok mutluyum. İçimde öyle bir mutluluk var ki kıpır kıpır. Çok heyecanlıyım. Anlatmaya kelimeler yetmez. Evime gittiğimde ilk kardeşlerimi alacağım. Şu an teyzemin yanındalar. Onlarla bol bol vakit geçireceğim. Sürekli oyun oynayacağım. Gezeceğim, onlar ne isterse yapacağım. Kanserle mücadele eden arkadaşlarım da başarabilirler eminim. Yapabilirler. Herkese destek çıkacağız. Onlar da bu mücadeleyi kazanırlar. Çünkü lösemi bizi değil, biz lösemiyi yeneceğiz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Asistan Hekimi Dr. Ceren Yılmaz, "Biz hematoloji bölümünde de Zehra ile birlikteydik. Şöyle ki Zehra aslında ilk tanısını 2020 yılında aldı. Tedavisini de tamamladı ama ne yazık ki 2024 yılında tekrar hastalığı nüksetti. Bu sebeple de yine bizim kliniğimizde tedavisine başladık. Tedavinin ilk kısmını yani hastanede olan daha yoğun sürecini tamamladık. Şimdi de Zehra ile birlikte poliklinikten idame dediğimiz kısmi olarak daha hafif kısmına geçtik ve ona devam edeceğiz. Kontrolleri başlarda daha sık ama seyrekleşecek. Klinik duruma göre de değişebiliyor. Kliniğimizde Zehra gibi hastalarımız çok fazla. Takip ediyoruz. Sadece pediatri değil, tüm hastane olarak aslında Zehra'ya bu imkanları sağlıyoruz. Anesteziden, radyolojiden her alandan faydalanıyoruz. Çok şükür hastalarımızın şifa bulması da bizi mutlu ediyor. Zehra da ikinci defa bu savaşın içerisinde ve kendisi gibi olan çocuklara destek olmak istedi. Biz de onlara destek olabilirsek ne mutlu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ