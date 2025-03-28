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Küçük Yüreklerden Büyük Yardım: Bozyazılı Çocuklardan Gazze'ye Destek

Küçük Yüreklerden Büyük Yardım: Bozyazılı Çocuklardan Gazze'ye Destek
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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla Gazze'ye yardım gönderdi. İlçe Müftüsü Yakup Avcı, çocukların yardımseverliğini takdir etti ve bu davranışın dayanışma ruhunu yansıttığını belirtti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla Gazze'ye yardım göndererek büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, "Kendileri küçük ama yürekleri büyük olan bu kıymetli çocuklarımız, hepimize örnek oldular. Onların bu saf ve temiz yardımseverliği, inancımızın gereği olan dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor" diyerek, öğrencileri ve onları bu bilinçle yetiştiren öğretmenlerini tebrik etti.

Ayrıca, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Müftü Avcı, bir öğrenciyi makamına oturtarak onun için 'gelecekte müftü olması' temennisinde bulundu ve dualar etti. Samimi ve neşe dolu anlar, hem çocukların hem de öğretmenlerin yüzünü güldürdü.

Bu anlamlı bağış ve ziyaret, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yerini alırken, minik yüreklerin büyük iyiliği, herkese umut ve ilham verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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