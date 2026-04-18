Köyde miniklerin müzikli eğlencesi izleyenleri gülümsetti

AMASYA'nın Büyük Kızılca köyünde 3 küçük çocuk, oyuncak flütler ve yağ kutusundan yaptıkları darbuka ile köy sokaklarında gezerek eğlendi. Miniklerin kendi imkanlarıyla oluşturduğu "müzik keyfi" renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Köyde yaşayan 5 ve 3 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerine aldıkları oyuncak flütler ve yağ kutusundan yaptıkları darbuka ile sokaklarda dolaşarak vakit geçirdi. Kendi yaptıkları basit enstrümanlarla müzik çalan çocukların neşeli halleri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Köy içinde gezerek çaldıkları oyuncak enstrümanlarla eğlenen minikler, ortaya çıkan görüntülerle izleyenlerin yüzünü güldürdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, izleyenlere tebessüm ettirdi.

