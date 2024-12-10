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Küçük Ahmet'ten yürek burkan sözler: "Esad yüzünden ülkemde doğmadım"

Küçük Ahmet'ten yürek burkan sözler:
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Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Mustafa ailesi, yıllar süren göçmenlik hayatının ardından ülkelerine dönmek için eşyalarını toplamaya başladı.

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Mustafa ailesi, yıllar süren göçmenlik hayatının ardından ülkelerine dönmek için eşyalarını toplamaya başladı. Hayatı boyunca görmediği ülkesine gitme heyecanı yaşayan ailenin 11 yaşındaki küçük oğlu Ahmet Mustafa, "Esad çok zalim. Onun yüzünden kendi ülkemde doğamadım" söylemleri ise yürekleri dağladı.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Yıllar önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Mustafa ailesi de yıllar süren göçmenlik hayatının ardından ülkelerine dönmek için hazırlığa başladı. Türkiye'de geçirdikleri süre boyunca büyük mutluluk yaşadıklarını belirten aile, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Küçük Mustafa'dan yürek burkan sözler

Ailenin 11 yaşındaki küçük oğlu Ahmet Mustafa ise Suriye'deki iç savaşı doğrudan deneyimlememiş olsa da ülkenin içinde bulunduğu zorlukları ailesinden dinlediğini ifade etti. Küçük Mustafa, "Esad çok zalim. Onun yüzünden kendi ülkemde doğamadım" diyerek savaşın etkilerini dile getirdi. Mustafa ailesi, Suriye'deki durumun iyileşmesini umut ederken, ülkelerine dönecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen aile, ülkelerine barışın hakim olacağı günlere olan inançlarını koruduklarını ifade etti.

"Vatanıma gidince toprağımızı öpeceğim"

Ülkelerine gitmek için toparlandıklarını söyleyen 33 yaşındaki anne Meliha Mustafa, "Ben 2 çocuğumu Türkiye'de dünyaya getirdim. Oğlum Ahmet, Türkiye'yi çok seviyor. Gözünü Türkiye'de açtı. Çocuklarım Suriye'yi hiç görmedi. Merak edip soruyorlar. Ben de acı dolu günleri anlatmak istemiyorum. Biz artık ülkemize dönmek istiyoruz. Vatanımızı çok özledik. İnsanın vatanından ayrı kalması çok zor. Vatanıma gidince toprağımızı öpeceğim. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Eğer bize kapılarını açmasalardı biz de ölümü beklerdik" dedi.

"Türkler bizi zalimlerden korudu"

11 yaşındaki Ahmet Mustafa ise çocukların ölmediği bir dünyada yaşamak istediğini belirterek, "Kadınlar ve çocukların ölmediği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Suriye ve Filistin'de çok fazla çocuk öldü. Biz ölmek istemiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler bizi zalimlerden korudu. Siz de Halep'e gelin bizim misafirimiz olun. Benim için Türk bayrağı çok önemli. Türkiye vatanına ve bayrağına bağlı bir ülke. Suriye'ye gidip annemin ve babamın büyüdüğü topraklarda büyümek istiyorum. Esad çok zalim. Onun yüzünden kendi ülkemde doğamadım. Bu yüzden onu asla affetmeyeceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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