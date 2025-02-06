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Kuaför Şener Eroğlu, Depremzedelere Ücretsiz Tıraş Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor

Kuaför Şener Eroğlu, Depremzedelere Ücretsiz Tıraş Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor
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Asrın felaketinin ikinci yılında, evini kaybeden Kuaför Şener Eroğlu, depremzedeleri unutmadan onlara ücretsiz tıraş hizmeti sunmaya devam etti. Melekbaba Gençlik Merkezi'nde çocuklar için düzenlenen etkinlikte, Eroğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Asrın felaketinde evi yıkılan ve o süreçte ücretsiz olarak binlerce depremzedeyi tıraş eden Kuaför Şener Eroğlu, felaketin ikinci yılında da çocukları ücretsiz tıraş etti.

Asrın felaketinde evi yıkılan ve o süreçte ücretsiz olarak binlerce depremzedeyi tıraş eden Kuaför Şener Eroğlu, felaketin ikinci yılında da çocukları ücretsiz tıraş etti. Melekbaba Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte depremzede çocukları asrın felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz tıraş eden Kuaför Şener Eroğlu, "6 Şubat depremlerini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün de Melekbaba Gençlik Merkezi'nde çocuklarımızla buluştuk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek yeniden ayağa kalkıyoruz. Rabbim bir daha böyle acıları göstermesin. Bizler de depremzedeyiz, konteynerde kalıyoruz. Malatya'yı hiç bir zaman terk etmedik ve burada mesleğimizi icra etmeye devam ettik" diye konuştu.

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Olcay Alpaslan da depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet dileyerek Şener Eroğlu'na gösterdiği bu sosyal sorumluluk projesi nedeniyle de teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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