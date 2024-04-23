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Kuaför Mehmet Çağdaş, 23 Nisan'da çocukları sevindirdi

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Denizli'de yetiştirme yurdunda gerçekleşen etkinlikten sonra kuaför Mehmet Çağdaş, bir köy okulunda 23 Nisan özelinde çocukları ücretsiz tıraş etti ve hediyeler verdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de daha önce yetiştirme yurdunda hayata geçirilen anlamlı projede yer alan kuaför Mehmet Çağdaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan çocukları sevindirdi.

Denizli'nin sosyal projelere verdiği desteklerle tanınan kuaförü Mehmet Çağdaş, yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde faaliyet gösteren Mehmet Çağdaş Hair Artist firmasının sahibi olan Çağdaş, daha önce bir yetiştirme yurdunda gerçekleşen etkinliğini bu kez bir köy okulunda sürdürdü. Ekibiyle birlikte Çal ilçesine bağlı Belevi Halil Uzun İlkokulu'nda 30 kişilik bir sınıfın öğrencilerini 23 Nisan'a özel ücretsiz tıraş eden Çağdaş, çeşitli hediyelerle sevindirdiği miniklere mesleği hakkında bilgilendirdi.

Çocukların bir ülke geleceğinin umudu, milletin en değerli varlığı ve ümit kaynağı olduğuna dikkat çeken Mehmet Çağdaş, "Daha önceki etkinliğimiz olan yetiştirme yurduna gittiğimizde, orada tıraş ettiğim çocuğun bana anlattığı hayat hikayesinden çok etkilendim. Aklıma bir köy okulunda eğitim gören çocuklara mesleğimi tanıtmak, sevdirmek ve onların kalplerine dokunma fikri geldi. Çocuklara bir şeyler katabilmek ve onları topluma kazandırmak istedim. Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmeler sonucu, proje çalışması için Çal - Belevi Halil Uzun İlkokulunu belirledik. Çocuklarımız çok mutlu oldular ve sevindiler. Bizlere çok sıcak kanlı davrandılar. Çocukların gözlerinde gördüğümüz mutluluk bizleri çok sevindirdi. Mesleğimizle ilgili merak ettikleri soruları cevaplandırdık. Hatta kuaförlük mesleğine olan ilgilerini artırmış olduk, bu mesleğe olan bakış açılarını değiştirdik. 'Güçlü Çocuk, Güçlü Toplumdur' düşüncesinden yola çıkarak, onların bayramı olan 23 Nisan'da onları mutlu etmeyi hedefledik. Tüm meslektaşlarımdan bulundukları illerdeki köy okullarına gitmelerini ve oradaki çocukların kalplerine dokunmalarını ve mesleğe olan sevgilerini arttırmalarını rica ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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