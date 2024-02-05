KTO Başkanı Ömer Gülsoy'dan Miraç Kandili Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin Miraç gecesini tebrik eden Başkan Gülsoy, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Miraç gecesinin, Hz. Muhammed (S.A.V)'in bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına geldiğini belirten Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Kandili; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gece Allah'ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Miraç yükseliştir, Miraç bir hedeftir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu güzel gece Peygamber Efendimizin (SAV) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya gayret göstermeli, birlik ve beraberliğe daha çok önem vererek hatalarımızı telafi yoluna gitmeliyiz. Mucizelerle dolu bu mübarek gecede içtenlikle yapılan her dua yüce Rabbimin huzuruna kabul edilmemizin en güzel yollarından biridir. Asrın felaketi yaşadığımız depremlerin birinci yılında kardeşliğimizi, dayanışmamızı, maneviyatımızı en üst seviyeye çıkararak, Ramazan ayının müjdelendiği bu mübarek kandil gününü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu mübarek günlerde bol bol dua edelim. Ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Kalplerimizi bulandıran haset, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Bu vesileyle pek çok önemli olayı bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum." - KAYSERİ