Kraliçe II. Elizabeth'in "Platin Jübilesi" kutlamaları başladı - Haberler

- Kraliçe II. Elizabeth'in "Platin Jübilesi" kutlamaları başladı

LONDRA - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jübile kutlamaları bugün Buckingham Sarayı'nda başladı. Bin 200'den fazla subay, asker, yüzlerce ordu müzisyeni ve 240 attan oluşan askeri geçit töreni, yerel saatle 10.00'da başladı. Askerler Buckingham Sarayı ve Tralfagar Meydanı arasında bulunan The Mall'da yürüyerek Atlı Askerler Geçit Töreni alanına gitti. Askerler daha sonra 260 yıllık bir gelenek olan Trooping the Colour adlı askeri töreni sürdürdü. Binlerce Londralı Tralfagar Meydanı'nda ve Buckingham Sarayı çevresindeki alanlarda askeri geçit törenini seyretti. Tören ayrıca Londra'daki St. James Park'a yerleştirilen büyük bir ekrana da yansıtıldı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth için düzenlenen törene katılmak üzere Kraliyet ailesi üyeleri saat 10.30 sıralarında Buckingham Sarayı'na gelmeye başladı. Kraliçenin diğer kraliyet mensuplarıyla İkinci Dünya Savaşı uçaklarının modellerini de içerecek olan Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuşunu izlemek üzere saat 13.00 civarında Buckingham Sarayı'nda balkona çıkması bekleniyor. Ayrıca, Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamaları için bugün düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Birleşik Krallık ve deniz aşırı topraklarının genelinde bin 500'den fazla ışık yakılacak. Birleşik Krallık'ta yıldönümü, düğün ve taç giyme gibi dönemlerde yapılan ışık yakma geleneği buradaki törenlerde de sürdürülecek.

Öte yandan 4 gün boyunca başkent Londra'nın yanı sıra ülke genelinde çeşitli kutlamalar yapılacak.

Platin Jübile kutlayan ilk lider

Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik Krallık tarihinde Platin Jübile'yi alan ilk hükümdar oldu. Birleşik Krallık tarihinde tahttaki 70'inci yıl dönümüne ulaşan hükümdarlara verilen Platin Jübile'nin yanı sıra, ayrıca tahttaki 25'inci yılını dolduran hükümdara Gümüş (Silver) Jübile, 40'ıncı yıl için Rugby Jübile, 50'inci yıl için Altın (Golden) Jübile, 60'ıncı yıl için Elmas (Diamond) Jübile, 65'inci yıl için Safir Jübile veriliyor. Jübile ise "yıldönümü" ve "sevinç" anlamına geliyor.

Birleşik Krallık monarşisinde 1760 ve 1801 yılları arasında hükümdarlık yapan III. George, 50'inci yılı için Altın Jübile almıştı. 1837 ile 1901 yılları arasında Birleşik Krallık hükümdarı olan Kraliçe Victoria ise 50'inci yıl için Altın Jübile ve 60'ıncı yılı için Elmas Jübile'yi almıştı.

Tören sırasında protestocular gözaltına alındı

Öte yandan, Buckingham Sarayı'ndaki Platin Jübile kutlamaları sırasında taşkınlık yapan ve törenin düzenini bozduğu belirtilen birkaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Protestocular arasında Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist bir grubun da yer aldığı belirtildi.