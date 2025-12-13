Haberler

İngiltere Kralı Charles, kanser tedavisine ilişkin güzel haberleri duygusal bir mesajla paylaştı

Güncelleme:
İngiltere Kralı III. Charles, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, kanser tedavisinin olumlu yanıt verdiğini ve doktorların tedavi sürecini kademeli olarak azaltacağını duyurdu. Erken teşhisin önemine vurgu yapan Kral, herkesi tarama programlarına katılmaya teşvik etti.

İngiltere Kralı III. Charles, duygusal bir görüntülü mesaj yayımlayarak devam eden kanser tedavisine ilişkin güzel haberleri paylaştı.

İngiltere Kralı III. Charles, 2024 yılı şubat ayında kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamasından bu yana ilk defa sağlık durumu hakkında önemli bir haber paylaştı.

Kral Charles, tedavisinin olumlu yanıt verdiğini ve doktorların kanser tedavisini kademeli olarak azaltacağını duyurdu. Duygusal görüntülü mesajında Kral Charles, "Bugün sizlerle güzel bir haber paylaşacağım. Erken teşhis, etkili müdahale ve doktorların talimatlarına uyum sayesinde, yeni yılda kanser tedavi programım azaltılabilecek" dedi.

Açıklamasında Kral Charles, "Bu gelişme, hem benim açımdan bir lütuf hem de son yıllarda kanser tedavisinde elde edilen önemli ilerlemenin bir göstergesidir. Bunun aramızdan hayatlarının bir noktasında kanser teşhisi alacak yüzde 50'lik kesime cesaret vermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Hangi tür kanserle mücadele ettiği açıklanmayan Kral Charles, açıklamasında erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kral Charles, "Erken teşhisin benim durumum söz konusu olduğunda ne denli büyük bir fark oluşturduğunu bizzat biliyorum. Bu, tedavi görürken bile dolu ve aktif bir hayat sürmemi mümkün kıldı" dedi.

Kamu yayıncısı Channel 4 tarafından desteklenen "Stand Up to Cancer" kampanyası için önceden kayda aldığı videoda Kral Charles, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek vatandaşları hangi kanser türüne ilişkin tarama programına uygun olduklarını anlamalarına yardımcı olan bir çevrimiçi araçtan istifade etmeye teşvik etti.

Halka yönelik çağrısında Kral Charles, "Aralık ayındayız ve geride kalan yılı değerlendirirken, önümüzdeki yıl için alacağımız kararlar çerçevesinde, kanserin erken teşhisine yardımcı olma konusunda her birimizin üzerine düşeni yapacağına söz verebilmesini diliyorum. Çünkü, sizin hayatınız ya da sevdiğiniz birinin hayatı buna bağlı olabilir" dedi.

Buckingham Sarayı'ndan bir sözcü, "Majesteleri, tedaviye olağanüstü derecede iyi yanıt verdi ve doktorları, devam eden uygulamaların artık ihtiyadi bir aşamaya geçmesini tavsiye ettiler. Bu durum, süregelen iyileşmenin korunması ve önceliklendirilmesi amacıyla sürekli olarak izlenecek ve gözden geçirilecektir" dedi.

Sözcü, "Kral, tedavisi boyunca her zaman sağlık ekibinin tavsiyelerine uydu ve aktif bir yaşam sürmeye devam edebiliyor olmaktan büyük bir teselli ve cesaret aldı. Resmi görevlerinin tamamını yerine getirebilmesi, kamusal etkinliklere ve yurt dışı ziyaretlerine devam edebilmesi, iyileşme yolculuğunun son derece hayati bir parçası olan pozitif ruh haline büyük ölçüde katkı sağladı" ifadelerini kullandı. - LONDRA

