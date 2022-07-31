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Eskişehir gündem haberleri... Eskişehir'de KPSS nedeniyle yoğun trafik oluştu

Eskişehir haberi: Eskişehir'de KPSS nedeniyle yoğun trafik oluştu Eskişehir'de, Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesinde sınav merkezlerine giden yollarda yoğun araç trafiği oluştu.

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Eskişehir'de KPSS nedeniyle yoğun trafik oluştu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesinde sınav merkezlerine giden yollarda yoğun araç trafiği oluştu.

KPSS 2022 lisans sınavları bugün gerçekleştirilen genel yetenek ve genel kültür testleriyle başladı. Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15 başlayan sınav için girişler, saat 10.00'da sona erdi. Eskişehir'de belirlenen okullarda sınava giren adaylar, hedefleri için sıralardaki yerini aldı. Kentte sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluşurken, sınava yetişmek için 1 saat önce yola çıkan adaylar ve yakınları, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğu azaltmak için kavşaklarda trafik ekipleri görev aldı. Sınav merkezlerinden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin girişinde oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Yerel

Eskişehir Tragger KPSS Yerel Güncel Haberler

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