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Kozmetik Kongresi 2024'te Antalya'da Gerçekleştirilecek

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Atatürk Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kozmetik Kongresi, 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Kongre, sektördeki son gelişmelerin tartışılacağı bir platform sunacak.

2011'den bu yana her yıl aralıksız olarak düzenlenen ve sektörün önemli etkinliklerinden biri haline gelen Kozmetik Kongresinin 14. buluşması, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katılımıyla Atatürk Üniversitesi ve Kimyagerler Derneğinin iş birliğinde, 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Kozmetik endüstrisi ile akademi dünyasını bir araya getirerek sektördeki son gelişme ve yeniliklerin tartışılacağı bu kongre, bilimsel toplantılar arasında kalitesi ve güvenilirliğiyle öne çıkan, marka değeri yüksek bir etkinlik olarak kabul ediliyor. Kozmetik bilimi, kimya, sağlık, yaşam bilimleri ve teknoloji gibi birçok disiplinin kesişim noktasında yer alan kongre, çeşitli alanlardan çok sayıda akademisyen, sektör temsilcisi ve kamu otoritesini bir araya getiriyor.

Rektör Çomaklı: "Kongrenin, Sektörü Daha İleriye Taşıyacağına İnanıyorum"

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, özellikle kongre başkanı Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu ve organizasyon komitesine, desteklerini esirgemeyen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarına, sponsorlar ve katılımcılara teşekkür etti.

Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nin 65 yıllık köklü geçmişi, bilimsel araştırmalardaki başarıları ve yükseköğretime sunduğu katkılarla, eğitimde öncü bir kurum olduğunu vurguladı. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile başlattıkları yenilikçi sürecin, Araştırma Üniversitesi vizyonuyla daha da ileri taşındığını ve üniversitenin stratejik planlarının, paydaşların beklentileri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak yeniden şekillendirildiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, sağlıklı bireyler yetiştirme, nitelikli eğitim sunma, erişilebilir ve temiz enerji sağlama gibi hedeflerle yürüttüğü araştırmalar ve kozmetik sektörüyle geliştireceği iş birlikleri sayesinde sektörü daha ileriye taşıyacağını ifade eden Prof. Çomaklı, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte 600'den Fazla Katılımcı Yer Alıyor

3 gün boyunca sürecek olan etkinlikte, Atatürk Üniversitesi ve Kimyagerler Derneğinin organizasyonu altında 600'den fazla katılımcıyla zengin bir bilimsel program sunulacak. Program; davetli konuşmalar, kısa sözlü ve poster sunumları, kurslar, workshoplar ve sektör ile kamu otoritelerini bir araya getirecek oturumlar içeriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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