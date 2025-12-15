Haberler

Kozlu'da bıçaklı olayda hayatını kaybeden Murat Yangun toprağa verildi

Kozlu'da bıçaklı olayda hayatını kaybeden Murat Yangun toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir bıçaklama sonucu hayatını kaybeden Murat Yangun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı olayda hayatını kaybeden Murat Yangun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozlu ilçesinde yaşanan olayda yaşamını yitiren Murat Yangun için Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yangun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Murat Yangun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Murat Yangun; Kozlu ilçesinde bir büfenin önünde Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" tartışması yaşamış, Cem Ç. tarafından bıçaklandıktan sonra kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetmişti. Yangun'un geçen Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken kasten öldürme suçundan tutuklanan Cem Ç.'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
title