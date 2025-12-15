Kozlu'da bıçaklı olayda hayatını kaybeden Murat Yangun toprağa verildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı olayda hayatını kaybeden Murat Yangun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozlu ilçesinde yaşanan olayda yaşamını yitiren Murat Yangun için Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yangun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Murat Yangun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Murat Yangun; Kozlu ilçesinde bir büfenin önünde Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" tartışması yaşamış, Cem Ç. tarafından bıçaklandıktan sonra kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetmişti. Yangun'un geçen Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken kasten öldürme suçundan tutuklanan Cem Ç.'nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK