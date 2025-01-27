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Kozan'da Kadınlardan İmece Usulü Kabak Tatlısı Hazırlığı

Kozan'da Kadınlardan İmece Usulü Kabak Tatlısı Hazırlığı
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Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez tatlılarından kabak tatlısını imece usulü ile hazırladı. 30 kilo bal kabağı, odun ateşinde kaynatılarak sofralara sunulmak için hazırlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, bahçede imece usulü kazanlarda kabak tatlısı yaptı.

Kışın Adana ve Hatay bölgesinde sofraların vazgeçilmezi olan kabak tatlısı için Kozan'da kadınlar imece usulü hazırladıkları bal kabakları için kazan başında mesai yaptı. Bal kabaklarını bir gün önceden küçük küçük kesen kadınlar ardından çıtır olması için bir gün söndürülmüş kireçte bekletti. Kadınlar odun ateşinde kazanda kabakları yaklaşık 5 saat kaynattıktan sonra sofralara muhteşem bir tatlı sunuyor.

Kabak tatlısı yapan Ayşe Ayhan, "Lezzeti vazgeçilmez olsa da mesaisi zor bir tatlı. Biz yaklaşık 30 kilo kabağı bir gün önce imece usulü kestik dilimledik. Bir gün sönmüş kireçte beklettik. Kireçte bekletmemizin nedeni çıtır kıvama ulaşması. Saatlerce odun ateşinde kaynıyor. Kış boyu yemeklerde, çayın yanında bölgemizde sık kullanılan bir lezzet" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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