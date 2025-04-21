Köylüler Termik Santrale Karşı Eylem Düzenledi

Köylüler, kül yağdıran termik santral için eylem yaptı

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü köyünde yaşayan vatandaşlar, Emba Termik Santrali'nde çevre tedbirlerinin uygulanmadığını iddia etti

ADANA - Adana'nın Sugözü köyünde bulunan Emba Termik Santrali'nin çevreyi kirlettiğini, köye kül ve toz yağdığını ileri süren yöre sakinleri eylem yaptı. Yöre sakinlerin eylemlerinde ayrıca işe alınan köylülere kötü davranıldığını, iş başvurusu yapan mühendis çocukların ise çöpçü olarak alınmak istendiğini öne sürdü.

Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü köyünde 2014 yılında yapımı başlanan 2020 yılının sonunda faaliyete giren Emba Termik Santrali önünde köylüler eylem yaptı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı araç giriş ve çıkışlarına izin verilmediği eylemde bölge sakinleri Emba Termik Santralinden dolayı çevrenin kirlendiğini, kül ve toz yağdığını, işe alınan köylülere kötü davranıldığını, iş başvurusu yapan mühendislerin ise çöpçü olarak alınmak istendiğini öne sürdü.

"Bunlar sadece tespit değil, mahkeme kararıyla belgelenmiş gerçeklerdir"

Yöre sakinlerinden Turgay Özarslan, "Günlük yüzlerce ton kül ve toz kontrolsüzce çevreye yayılmakta, araçlar yasal sınırların çok üstünde yükle köy yollarımızdan geçmekte, yollarımız harabeye dönmektedir. Proses sistemleri arızalı, biyomakları çökmüş, atık ve kimyasal sular derelerimize ve denizimize salınmaktadır. Santralin kül sahalarında tehlikeli atıklar, yasal sınırın çok üzerinde ve sulama yapılmaksızın depolanmaktadır. Toz fırtınaları köyümüzü boğmakta, topraklarımızı çoraklaştırmakta, tarım rekoltemizi yerle bir etmektedir" dedi.

Özarslan, enerji üretimi bahanesiyle, SO (kükürt dioksit) salınımının artırılarak sağlık ve çevrenin hiçe sayıldığını öne sürerek şöyle devam etti:

"Üstelik bunlar sadece tespit değil, mahkeme kararıyla belgelenmiş gerçeklerdir. Emba hakkında lisans iptal davası açılmıştır. Güneş panellerinin tamamı hazineye aittir. Köy halkından arazileri aldılar ve güneş panelleri koydular. Bunların hiç bir yasal statüsü yoktur. Buraya özel bölge ilan ettik diyerek buradaki köylülerin geçim kaynağı olan ve devlete ait olan arazileri gasp ettiler."

Köy sakinlerinden Nusret Naci Gökoğlu da, "Üniversite mezunu çocuklarımız buraya gelip çalışmak istediklerini söylüyorlar. İşe alım şartı düz işçi yani çöp yükleyeceksin diyorlar" diye konuştu.

78 yaşındaki Cennet Ayas ise "Tırnaklarımızla kazıdık, biz burada neler çektik neler. Biz çektik bari çocuklarımız rahat etsin. Burada kanser oranı yüksek. Bu da işletmeden kaynaklanıyor" iddiasında bulundu.