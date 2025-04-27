Köyceğiz Müftülüğü Sağlık Çalışanlarına ve Hastalara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Vaizi Rauf Evleksiz ile Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı ve beraberindeki heyet, sağlık çalışanlarını ve hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

İlk olarak Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül'e nezaket ziyaretinde bulunan ekip akabinde sağlık çalışanları ile hastanenin çeşitli bölümlerinde yatan hastaları ziyaret edip kendilerine sağlık ve afiyet temennisinde bulunarak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap hediye takdim etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Din görevlileri; "Hüzünleri ve sevinçleri paylaşmanın insani ve İslami bir görev olduğunu ifade edip, "Hz. Peygamber (s.a.s.), hastalığında ziyaret edilmeyi müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak nitelendirmiştir. Bizler de hastalarımıza moral-motivasyon olması, sağlık çalışanlarımıza teşekkür amacıyla bugün hastanemizi ziyaret ettik. Her ay düzenli olarak ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Hastalarımıza Rabbimizden şifa sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA