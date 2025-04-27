Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

Köyceğiz Müftülüğü Sağlık Çalışanlarına ve Hastalara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Köyceğiz Müftülüğü Sağlık Çalışanlarına ve Hastalara Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Vaizi Rauf Evleksiz ve Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı, sağlık çalışanlarını ve hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, moral ve motivasyon sağladı.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Vaizi Rauf Evleksiz ile Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı ve beraberindeki heyet, sağlık çalışanlarını ve hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

İlk olarak Köyceğiz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül'e nezaket ziyaretinde bulunan ekip akabinde sağlık çalışanları ile hastanenin çeşitli bölümlerinde yatan hastaları ziyaret edip kendilerine sağlık ve afiyet temennisinde bulunarak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap hediye takdim etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Din görevlileri; "Hüzünleri ve sevinçleri paylaşmanın insani ve İslami bir görev olduğunu ifade edip, "Hz. Peygamber (s.a.s.), hastalığında ziyaret edilmeyi müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak nitelendirmiştir. Bizler de hastalarımıza moral-motivasyon olması, sağlık çalışanlarımıza teşekkür amacıyla bugün hastanemizi ziyaret ettik. Her ay düzenli olarak ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Hastalarımıza Rabbimizden şifa sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.