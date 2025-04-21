Köyceğiz İlçe Müftülüğü Hacı Adaylarına Hac Hazırlık Eğitimleri Vermeye Başladı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü 2025 yılında Köyceğiz'den kutsal topraklara gidecek olan 21 hacı adayına yönelik "Hac Hazırlık Eğitimleri" vermeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acentelerinin 2025 Yılı Hac Organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlara yönelik İlçe Müftülüğü toplantı salonunda Hac Hazırlık Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimin ilk günü açılışta konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Hac farizasını ifa etmek üzere bu sene Köyceğiz'den siz kıymetli 21 hacı adayımızı yolcu edeceğiz. Köyceğizli ve Muğlalı Hacı adaylarımız kafile olarak 14 Mayıs 2025 tarihinde Dalaman havalimanından yola çıkıp Hac farizasını ifa ettikten sonra ülkemize dönmüş olacak. Hac meşakkatli bir ibadet, Rabbim siz değerli hacı adaylarımıza kolaylıklar ihsan ederek mebrur bir hac yapmayı lütfetsin. Siz kıymetli hacı adaylarından mübarek beldelerde özellikle ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için dua etmenizi istirham ediyorum. Hac ibadetinizi yapıp sağ salim ülkemize dönmenizi de temenni ediyorum" dedi.

Seminerlerde bayan hacı adaylarına kadınlara özgü konular ve hac menasiki hakkında; Vaiz Rauf Evleksiz, Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, sunumlar ve uygulamalı olarak hac yolculuğu, haccın ifa edilişi hakkında hacı adaylarına çeşitli bilgiler verildi. - MUĞLA