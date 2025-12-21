Köyceğiz'de düzenlenen festival coşkuyla tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen festival Gökçe konserinin ardından coşkuyla tamamlandı.

Köyceğiz Kapalı Pazar Alanında düzenlenen festival 5 gün devam etti. Festival süresince Mavigri, Mustafa Mert ve Gökçe konserlerinde Köyceğizliler doyasıya eğlendi. Vatandaşlar 3 gün süren konserlerde sanatçılara eşlik ederek stres attı. Festivalde ayrıca Hatay künefe, kebap, tekstil, züccaciye, bijuteri ve hediyelik eşya satışları da yapıldı. Sakin şehir Köyceğiz'de yapılan festivalden vatandaşlar memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA