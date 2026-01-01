Haberler

Köyceğiz yeni yıla sakin ve güneşli başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 2026 yılının ilk gününde 9-12 derece arasında değişen sıcaklıkla güneşli ve rüzgarlı bir hava ile karşılandı. Yerli ve yabancı turistler, özellikle Atatürk Kordonu'nda yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 2026 yılının ilk gününü güneşli ancak serin bir havayla karşıladı.

Yılın ilk gününde hava sıcaklığının 9-12 derece arasında seyrettiği Köyceğiz'de, rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar güneşli havayı değerlendirdi. Yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ilçenin en çok tercih edilen noktalarından biri olan Atatürk Kordonu'nda yoğunluk oluşturdu. Soğuk havaya karşı mont ve ceketleriyle önlem alan vatandaşlar, Köyceğiz Gölü manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. Kimi ziyaretçiler göl kenarında vakit geçirirken, bazıları ise kafe ve işletmelerde oturarak yeni yılın ilk gününün tadını çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır