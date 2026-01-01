Köyceğiz yeni yıla sakin ve güneşli başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 2026 yılının ilk gününü güneşli ancak serin bir havayla karşıladı.

Yılın ilk gününde hava sıcaklığının 9-12 derece arasında seyrettiği Köyceğiz'de, rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar güneşli havayı değerlendirdi. Yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ilçenin en çok tercih edilen noktalarından biri olan Atatürk Kordonu'nda yoğunluk oluşturdu. Soğuk havaya karşı mont ve ceketleriyle önlem alan vatandaşlar, Köyceğiz Gölü manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı. Kimi ziyaretçiler göl kenarında vakit geçirirken, bazıları ise kafe ve işletmelerde oturarak yeni yılın ilk gününün tadını çıkardı. - MUĞLA