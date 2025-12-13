Haberler

Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi

Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Merkez Hacıbey Camii'nde, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın katılımıyla sabah namazı buluşması yapıldı. Namaz öncesi Kuran tilaveti okundu, Dr. Can namaz sonrası İslam'da namazın önemine değindi ve cemaatle namazın gerekliliğini vurguladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Merkez Hacıbey Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından tertip edilen sabah namazı buluşmaları kapsamında bu haftaki buluşma Merkez Hacıbey Camiinde Muğla İl Müftüsü Dr.Rüstem Can'ın teşrifleriyle yapıldı. Sabah Namazı öncesi Kuranı Kerim tilaveti okundu. Sabah namazını kıldıran İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, namaz sonrası yaptığı sohbette İslam'ın şiarlarından biri olan namazın, Müslümanların hayatındaki vazgeçilmez yerine dikkat çekti. Namazın müminin hayatında olmazsa olmaz bir ibadet olduğunu vurgulayan Dr. Can, cemaatle namazın önemine de değindi. Namazın ardından tesbihatlarla program devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yapmış olduğu duanın ardından camiyi dolduran Köyceğizlilere ve misafirlere ev sahibi İmam-Hatip Emre Yılmaz, Müezzin Kayyım Mehmet Sancar ve hayırseverler tarafından cemaate çorba ikramında bulunulmasıyla program sona erdi. - MUĞLA

