Köyceğiz’de orman şehidi Akdemir, lokma hayrı ile anıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman şehidi Şahin Akdemir ve tüm orman şehitleri için lokma hayrı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021 yılında çıkan büyük orman yangınında orman söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken kaza yaparak hayatını kaybeden Şahin Akdemir için Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü önünde lokma hayrı yapıldı. Büyük Marmaris yangınlarının beşinci yıldönümünde motosikleti ile gönüllü olarak orman yangını söndürme ekiplerine su taşıdığı sırada kaza geçirerek 24 yaşında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan ormancılar tarafından lokma dağıtıldı. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen hayır etkinliğine, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kumcu; "Şehidimiz Şahin Akdemir ve yeşil vatanımızı korumaya çalışırken vefat eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı