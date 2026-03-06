Haberler

Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, miniklerin tekne orucu heyecanına ortak oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Anaokulu öğrencileri için Tekne Orucu ve Çocuk İftarı etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, Ramazan ayının anlamını öğrenirken, iftar hazırlıkları yaparak kültürel değerleri deneyimlediler.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde minik öğrenciler için tekne orucu ve çocuk iftarı etkinliği gerçekleştirildi.

Köyceğiz Anaokulu öğretmenleri tarafından öğrenciler için Tekne Orucu ve Çocuk İftarı Etkinliği düzenlendi. Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara küçük yaşta tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte minikler, tekne orucu tutarak iftar sevincini birlikte yaşadı. Okulda kurulan Ramazan Sokağı etkinliği kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde iftar hazırlıklarını kendileri yaptı. Ramazan pidesi hazırlayan ve çeşitli etkinliklerle Ramazan kültürünü deneyimleyen çocuklar, iftar sofrasını da kendi emekleriyle kurdu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Anaokulunda düzenlenen miniklerin tekne orucu heyecanına ortak oldu. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kumcu, çocuklarla sohbet ederek hazırladıkları etkinlikleri izledi ve tekne orucu iftarı sevincini öğrencilerle birlikte paylaştı. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, hem çocukların dini ve kültürel değerlerle tanışmasına hem de toplumun birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine vesile oldu.

Kaymakam Kumcu, "Çocuklarımızın tekne orucu etkinliğine ortak olmak benim için büyük bir mutluluk oldu. Çocuklarımızın bu güzel geleneğe katılması, onların hem dini değerlerimizi öğrenmesine hem de kültürel mirasımızı yaşatmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma kültürü uygulamalı olarak çocuklara aktarılırken, öğrencilerin hazırladığı Ramazan Sokağı ile okulda geleneksel Ramazan atmosferi oluşturuldu. - MUĞLA

