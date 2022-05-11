Köyceğiz'de 'Devalı Tatlar Festivali' gerçekleşecek

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "1. Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali" yapılacak.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Meslek Yüksek okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı Yaşam Derneği ile Ortaca Slow Food iş birliği ile organize edilen 1.Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali 14-15 Mayıs 2022 tarihinde Köyceğiz Film Festival alanından başlayarak göl-kordon boyunca yalnızca doğada yetişen bitkilerden oluşan, festival konusu stantlar açılarak festival başlayacak. Festival boyunca bölgede yetişen şifalı ot yemekleri sunum ve tadım etkinliği yapılacak. Sığla, Gelincik, Karabaş Otu, şerbet atölyeleri açılacak. Nezahat Doğan, Kerem Ünlü konser verecek. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Perkisyon Ekibi Grup Sığla gösteri sunacak. Festivalde ayrıca sürpriz eğlencelerin yapılacağı da ifade edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel