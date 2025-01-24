Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Köyceğiz'de Cami-Çocuk Buluşması Gerçekleşti

Köyceğiz'de Cami-Çocuk Buluşması Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Cami-Çocuk buluşmasında çocuklar yarışmalar, oyunlar ve hediyelerle eğlendi. Programın sonunda, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, çocukların gelecekte Yüce Yaratıcı ile sağlıklı bir bağ kurmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine değindi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yarıyıl tatilini değerlendirmek maksadıyla Zeytinalanı Merkez Camiinde Cami- Çocuk Buluşması gerçekleştirildi.

Yarışmalar, oyunlar ve sürpriz hediyelerin verildiği Cami- Çocuk buluşmasında Cami İmam-Hatibi İsmail Eneç'in Cami ve Caminin bölümleri ve din görevlileri hakkında yaptığı bilgilendirmeden sonra İlçe Gençlik Koordinatörü Vaiz Emine Okulu da "Müslümanlar için önemli olan üç Mescid" ile ilgili bir sunum yaptı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda yarışmalar, ilahiler ve oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklara İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz hediyeler vererek, "Bugün geleceğin teminatı çocuklarımızın velileriyle Cami Çocuk buluşmasından dolayı çok mutlu oldum. Geleceğin büyüklerinin Yüce Yaratıcı ile sağlıklı bir bağ kurmalarına yardımcı olmak, onlara milli birlik ve beraberlik şuuru aşılamak, ibadetin huzurunu keşfetmelerini ve değerlerimizi öğrenmelerini sağlamak düşüncesiyle yapılan bu buluşmada emeği geçen Gençlik Koordinatörlerimize, Kur'an Kursu hocalarıma ve Din görevlilerime teşekkür ediyorum." dedi. Velilerin ve gönüllülerin misafirlere çeşitli ikramlarda bulunması, Kur'an Kursu Öğreticileri Mücahide Evleksiz, Hacer Aydın, Ayşe Yaman ve Feride Demir'le birlikte Gençlik Koordinatörünün camiye gelen çocuklara hediyelerin verilmesi ve rozetlerinin takılması ile program son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.