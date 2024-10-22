Köyceğiz'de Bayanlara Yönelik Ailede Mahremiyet Programı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük Aile ve Dini rehberlik Bürosu tarafından Köyceğiz Kavakarası Mahallesinde bayanlara yönelik "Ailede Mahremiyet" konulu program düzenlendi.

İlçe Vaizi Emine Okulu ile Aile Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Belkıs Ulusan tarafından icra edilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde İlçe Vaizi Emine Okulu Ailede Mahremiyet konulu konuşma yaparak, "Aile, Allah'ın lütfu, insanoğlunun ruhuna huzur, sükunet ve şifa veren bir nimettir. Annebaba, çocuklar ve geniş versiyonuyla dede-nine ve torunları içine alan aile, ne kadar düzgün ve işlevini yerine getirebilir durumda olursa; toplumda o kadar sükunet ve huzur hakim olur. Toplumun hücresi olan ailenin bunu sağlayabilmesi de hiç şüphesiz mahremiyete verdiği önemden geçer. Ailenin temelini oluşturan muhabbet, merhamet, sevgi, sadakat ve mahremiyet gibi değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hususunda hepimize düşen büyük görevler ve sorumluluklar var. Yüce Rabbimiz, bizleri sorumluluklarının bilincinde olan kullarından eylesin" dedi.

Mahalleli bayanların katıldığı, Kavakarası Cami İmam-Hatibi Soner Kubilay'ın ev sahipliğinde yapılan program Vaiz Belkıs Ulusan'ın yaptığı dua ile sona erdi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ise "Organizede emeği geçen ev sahibi İmam-Hatip Soner Kubilay'a ve programa icabet eden bayanlara teşekkür edip, bundan böyle bayan kardeşlerimize yönelik değişik mahallelerimizde bayan vaizlerimiz farklı konularda programlar tertip edeceklerdir. Yapılan bütün programların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA