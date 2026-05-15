Köyceğiz'de 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti İl Başkanlığı tarafından "Bağımlılıkla Mücadele ve YEDAM Tanıtım Semineri" düzenlendi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele ve YEDAM Tanıtım Semineri' saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu seminerin açılış konuşmasını yaptı. Ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla İl Başkanı Abdullah Şenol Şengür açıklamalarda bulundu.

Şengür, seminerde; Bağımlılık nedir? Bağımlılık Türleri Nelerdir? Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hangi yaklaşım metodunu uygular? Bağımlılıktan korunma yolları nelerdir? Gibi konuları ele aldı. 'Bağımlılıkla Mücadele ve YEDAM Tanıtım Seminerine Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Yeşilay Muğla İl Başkanı Abdullah Şenol Şengür, kurum amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı