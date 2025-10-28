Köyceğiz'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bayrak Yürüyüşü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek.

29 Ekim tarihinde saat 19.00'da Köyceğiz Gençlik Merkezi önünde başlayacak bayrak yürüyüşü Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda sona erecek. 102 metre uzunluğundaki Şanlı Bayrağın altında, bando takımı eşliğinde birlik ve beraberlik içinde Köyceğiz'de Cumhuriyetin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayrak yürüyüşünün tamamlanmasının ardından Fuar Alanında Köyceğiz Türk Sanat Müziği korosu konser verecek.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı davet ediyoruz" denildi. - MUĞLA