Köy muhtarı, kızının nikahını kıydı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, kızı Senanur ile Ünal Öz'ün nikahlarını kıydı.

Hasbeyler Köyü Hasan ve Göksel Duman'ın kızları Senanur Bahar ve Ünal Öz çiftinin oğulları Hasan Öz ile Alaplı ilçesi Kalepark Düğün Salonu'nda düzenlenen merasim ile dünya evine girdi. Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman düğün öncesinde kızı Senanur'un nikahını kıydı. Daha öncede bir çok kez nikah kıydığını belirten Duman, kendi kızının nikahını kıyarken heyecanlandığını ifade etti. Genç çiftin düğün törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyeleri Rıfkı Gültekin, Engin Temel ile Ali Kemal Karaca, Belediye Meclisi Üyeleri Mustafa Kocatürk, Zafer Yalman, Sertan Kuzu, Numan Korkmaz ve Fuat Ulaş, çok sayıda köy ve mahalle muhtarı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcisi, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ile Duman ve Öz ailesinin yakınları katıldı. Düğünde gönüllerince eğlenen davetliler Senanur ve Hasan çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman düğüne katılıp mutluklarına ortak olan tüm davetlilere teşekkür etti. - ZONGULDAK